Ondata di neve e gelo nel Regno Unito

Nel Regno Unito, un’improvvisa ondata di neve e gelo sta causando disagi diffusi, con strade impraticabili e condizioni meteorologiche estreme. Sono previste interruzioni nei servizi di trasporto, con possibili ritardi e cancellazioni di treni e voli. Alcune aree del Paese potrebbero inoltre affrontare problemi di corrente elettrica, evidenziando l’impatto di questo previsto peggioramento del clima sulla vita quotidiana.

Oltre alle strade bloccate dalla neve, sono attesi ritardi e cancellazioni di treni e aerei, oltre alle interruzioni di corrente in alcune zone del Paese.

