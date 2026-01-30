L’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia si trova a Londra per un incontro ufficiale. In occasione del trentennale del sito Unesco di Ravenna, ha incontrato l’ambasciatore italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini. La visita serve anche a presentare il primo anno di attività del museo Byron, aperto grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e al supporto del Comune. La città punta a rafforzare i rapporti culturali e turistici con il Regno Unito.

L’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, a Londra in occasione della presentazione del primo anno di attività del museo Byron di Ravenna, curata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con il supporto del servizio Turismo del Comune, ha incontrato l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito Inigo Lambertini. L’incontro è stato l’occasione per dialogare sui futuri progetti di collaborazione culturale e sulle celebrazioni per il trentennale del riconoscimento del sito Unesco di Ravenna, con i suoi otto monumenti paleocristiani: il mausoleo di Galla Placidia, la basilica di San Vitale, il battistero degli Ariani, il battistero degli Ortodossi, la basilica di Sant’Apollinare Nuovo, la basilica di Sant’Apollinare in Classe e il mausoleo di Teodorico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città e il Regno Unito. Incontro per il trentennale del sito Unesco di Ravenna

Approfondimenti su Ravenna UK

Il governo britannico ha dato il via libera alla realizzazione di una grande ambasciata cinese a Londra, situata nella zona est della città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ravenna UK

Argomenti discussi: Il bello della prossimità: come costruire una città in cui sia bello vivere. A Reggio un confronto internazionale su prossimità e benessere umano; Privacy e smart city: come la videosorveglianza cambia città e diritti; Sito Istituzionale | Leggere insieme, abitare la città con le Biblioteche di Roma; Barletta, verso la ricucitura tra la città e il Borgo marinaro.

Il 14 febbraio torna Bergamo Night Service: bus gratuito, musica e socialità per vivere la città di seraDalle 19 a mezzanotte riparte Bergamo Night Service:bus gratuito, musica e socialità per vivere la città di sera. ecodibergamo.it

Una coesistenza difficile tra le città 30 e il Trasporto Pubblico Locale. Ok la sicurezza... Ma a che prezzo?Il TPL in ambito urbano risulta essere completamente staccato dalle politiche di regolazione orientate alle Città 30, con il risultato di un aumento dei costi ... affaritaliani.it

106 anni fa nasceva MICHAEL ANDERSON (Londra, Regno Unito, 30 gennaio 1920 - Vancouver, Canada, 25 aprile 2018). Dopo aver studiato in Francia, Germania e Spagna, approda nel 1935 in una casa cinematografica inglese, la Elstree, dove comincia - facebook.com facebook

Relazioni più sofisticate. Regno Unito e Cina si corteggiano con visti, palloni e whisky (di L. Santucci) x.com