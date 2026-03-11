Chiara Ferragni riapre le porte del suo cuore a Jose Hernardez | i dettagli

Chiara Ferragni avrebbe recentemente iniziato una nuova frequentazione con un uomo di origini colombiane. La influencer avrebbe riaperto il suo cuore, secondo quanto si è appreso, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura della relazione o sui tempi. La notizia circola tra fonti vicine alla fashion influencer, che non hanno commentato ufficialmente.

Chiara Ferragni ha riaperto le porte del suo cuore. Stando a quanto trapelato, l’influencer avrebbe da poco intrapreso una nuova frequentazione, con uomo di origini colombiane. Di chi si tratta? A rivelare l’indiscrezione è stata la rivista “ChiMegazine”. Le foto, pubblicate dal settimanale, non lasciano ombra di dubbio. L’imprenditrice digitale è stata beccata mentre bacia, in modo passionale Jose Hernandez. Non si tratta, dunque, di una semplice amicizia; ma dell’inizio di una nuova storia d’amore. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! La neo-coppia è stata fotografata mentre passeggia lungo il verde di un parco milanese. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

