Jose Hernandez è un giovane manager colombiano al centro delle cronache di Milano, dove si parla di un suo presunto coinvolgimento sentimentale con Chiara Ferragni. Secondo le fonti, Hernandez non sembra essere interessato a mettere in mostra la sua vita privata e preferisce mantenere un basso profilo. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende della influencer e del suo entourage.

Milano, 10 marzo 2026 – C’è un dettaglio che fa capire quanto Jose Hernandez, il manager colombiano presunto nuovo fidanzato di Chiara Ferragni, non sarebbe tipo che ama apparire. Pochi minuti dopo che la notizia, data dal magazine “Chi”, ha iniziato a essere ripresa anche dalle altri testate, è sparita la sua foto dal profilo Linkedin. Anche il suo profilo Instagram, chiuso, conta appena 2.184 follower. Ma – sempre che sia vero il flirt che le attribuisce la rivista di cronaca rosa – difficilmente potrà mantenere il profilo basso, visto che la “controparte”, Chiara, di follower ne ha oltre 27 milioni. E allora, vediamo chi è la persona che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Jose Hernandez, il giovane manager colombiano che avrebbe rubato il cuore di Chiara Ferragni

