Chiara Ferragni è stata fotografata a Milano insieme a un uomo di origini colombiane, identificato come José Hernandez, un manager che si occupa di una multinazionale nel settore degli pneumatici. La loro presenza insieme ha attirato l'attenzione dei media, senza ulteriori dettagli sulla natura della loro relazione. La coppia è stata vista in compagnia in diverse occasioni pubbliche recenti.

Secondo la ricostruzione del magazine, tra i due ci sarebbe già una grande complicità. Le immagini li ritraggono mentre passeggiano in un parco di Milano con Paloma, il cane di lei. Durante l’uscita, i due incontrano anche Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni: sembra quasi una presentazione ufficiale. A suggellare la relazione ci sarebbe poi un bacio immortalato dai fotografi. Di lui, per ora, si sa ancora abbastanza poco. Dopo gli studi in Ingegneria gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per specializzarsi con un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. Lì sarebbe cominciata la sua solida carriera da manager in diverse aziende, tra cui la Pirelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è José Hernandez, il manager colombiano fotografato con lei a Milano

