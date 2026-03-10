Chiara Ferragni ha recentemente condiviso un momento di intimità con il manager colombiano, Jose Hernandez, con cui si è scambiato un bacio pubblico. La fashion influencer aveva concluso da poco una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. La coppia sembra aver iniziato una nuova fase della propria vita sentimentale, lasciando spazio a questa nuova conoscenza.

Dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera il cuore di Chiara Ferragni è tornato a battere per un altro manager. I paparazzi del settimanale Chi hanno fotografato l'influencer a spasso per Milano insieme a quello che viene definito il suo nuovo compagno. Si tratta del manager colombiano Jose Hernandez, con il quale Chiara è stata immortalata al parco durante una passeggiata con il cane Paloma. L'incontro a Cartagena. Si tratta delle prime foto della nuova coppia che, durante la passeggiata al parco,ha incontrato persino la mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo.Sul tipo di relazione la rivista Chi ha pochi dubbi: un bacio immortalato dai paparazzi conferma la storia d'amore, che sarebbe nata durante l'inverno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo amore per Chiara Ferragni, il bacio con il manager colombiano. Chi è Jose Hernandez

Articoli correlati

Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è il colombiano José HernandezMilano, 10 marzo 2026 – Voltata pagina a una storia d’amore mai davvero decollata (per ostacoli familiari di lui? Per incompatibilità caratteriali?...

Chiara Ferragni, voci di flirt con il manager colombiano Jose HernandezArchiviata definitivamente la storia d'amore con Giovanni Tronchetti Provera, tornato tra le braccia della moglie Nicole Moellhausen, Chiara...

Chiara Ferragni e José Hernandez, il bacio conferma il nuovo amore: chi è il manager colombiano

Aggiornamenti e notizie su Chiara Ferragni

Temi più discussi: Chiara Ferragni dimentica le delusioni d’amore e scherza di nuovo sulla pizza; Fedez convincente a Sanremo, Chiara Ferragni in prima fila alle sfilate: è tempo di rinascita per gli ex Ferragnez?; Giallo per la frase di Fedez durante la cover a Sanremo, le teorie sulla Ferragni. Ma lui precisa: Pensavo alla libertà; Elisa snobba Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week. Il video in cui si ignorano è virale.

Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è Jose Hernandez, manager colombianoA svelare il nome del l’uomo che sta facendo di nuovo battere il cuore all’influencer ex di Fedez e Tronchetti Provera è il settimanale ‘Chi’. Low profile, il giovane lavora a Milano e ha una ben avvi ... ilgiorno.it

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato ricchissimo e potente: è più giovane ed è colombiano (FOTO)Il cuore di Chiara Ferragni è tornato a battere dopo la fine della relazione con Tronchetti Provera: nella sua vita c'è un nuovo amore. Dopo mesi complicati tra polemiche legate al Pandoro gate e la ... donnapop.it

«Sono stati paparazzati insieme in un parco a Milano, dove si sono scambiati un bacio che conferma la relazione». Da giorni si rincorrevano voci su una nuova frequentazione per Chiara Ferragni, ma ora il settimanale Chi ha pubblicato foto che non lasciano - facebook.com facebook

Prende una posizione su Pucci, fantasanremo, Chiara Ferragni, Garlasco, su tutto. Su una guerra che preoccupa il mondo, no. Meloni indegna! x.com