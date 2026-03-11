Chi sostiene il No si oppone a una riforma che mira a cambiare il sistema attuale. I fascisti storicamente si opposero alla separazione delle carriere, ritenendola dannosa per il funzionamento del regime. La posizione attuale di chi difende il No si inserisce in questa linea storica, mantenendo l’attuale sistema senza modifiche. La discussione riguarda quindi questioni legate a strutture e funzioni istituzionali.

Il piccolo fatto di cui sopra sono le dichiarazioni di un giornalista, scrittore e personaggio televisivo ben noto agli italiani, che ha usato pesanti parole di disapprovazione della canzone vincitrice di Sanremo Per sempre sì di Sal Da Vinci: «Potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra». Lasciando intendere (tanto che si è resa necessaria una rettifica) che chi crede in un’unione stabile, fondata su un amore che si augura di essere eterno e fedele, costruito su un atto fondativo sacramentale o civile (mostrando il dito con l’anello nuziale), non può che essere un appartenente a una cosca criminale camorrista. Si può... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Chi sostiene il No difende un sistema caro al fascismo

Articoli correlati

Chi sostiene il No difende una reliquia fascistaIl dottor Nicola Gratteri ha fatto una terrificante lista dei votanti Sì al prossimo referendum sulla riforma Nordio: inquisiti, rei mafiosi,...

Leggi anche: Fascismo: legge iniziativa popolare contro propaganda fascista, Braga 'Pd la sostiene'

Tutti gli aggiornamenti su Chi sostiene

Temi più discussi: Perché sì e perché no. Il referendum in libreria; Referendum, la tensione sale ancora. Sì o no, le nostre interviste; Una riforma che rafforza la politica, non le garanzie dei cittadini – venerdì 13 marzo, Torino; Guida al referendum sulla giustizia.

Referendum Giustizia, i cattolici divisi: chi sostiene il Sì e chi il NoReferendum sulla giustizia e posizioni del mondo cattolico: interventi di Mantovano e Zuppi, gesuiti e Azione Cattolica sul No, Ditelo sui Tetti sul Sì, dibattito su riforma Nordio. tag24.it

Sondaggio Referendum sulla Giustizia, più No che Sì: la scarsa affluenza fa tremare il centrodestraCosa è emerso dall'ultimo sondaggio sul Referendum sulla Giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo e chi vincerebbe oggi tra No e Sì. virgilio.it

Fanpage.it. . Chi decide se usare le basi militari statunitensi in Italia Nei momenti di crisi internazionale, le basi statunitensi in Italia tornano spesso al centro del dibattito. C’è chi sostiene che rafforzino la difesa del Paese e la cooperazione con la NATO. Altri t - facebook.com facebook

Rispondo a tono, ma la capisco, chi sostiene il no deve attaccarsi a questo x.com