Chi sostiene il No si riferisce a una posizione che difende una reliquia fascista, collegata alla non separazione delle carriere. Questa norma, introdotta nel 1941, è rimasta in vigore anche dopo la fine del regime e continua a essere applicata nella Repubblica. La questione riguarda quindi una norma storica che ancora oggi condiziona il sistema.

Il dottor Nicola Gratteri ha fatto una terrificante lista dei votanti Sì al prossimo referendum sulla riforma Nordio: inquisiti, rei mafiosi, massoni, Willy il coyote, lo sceriffo di Nottingham. La signora Elena Schlein in arte Elly ha sottolineato che Casapound vota Sì, quindi alla lista dei reprobi che votano Sì si è aggiunto il fascismo. In Italia il fascismo è morto da ottant’anni. Lo sappiamo perché lo ripetiamo con regolarità liturgica, insieme al meteo e alle previsioni sul Pil. E tuttavia, come certi parenti imbarazzanti di cui si evita di parlare ma che continuano a occupare la poltrona buona in salotto, alcune sue strutture sono rimaste. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Chi sostiene il No difende una reliquia fascista

Leggi anche: Fascismo: legge iniziativa popolare contro propaganda fascista, Braga 'Pd la sostiene'

Campania contro il revisionismo fascista: ANPI ferma iniziative di rilettura apologetica e difende la memoria storica.L’ANPI Campania si schiera con fermezza contro ogni tentativo di revisionismo storico riguardante il fascismo, in seguito a recenti iniziative volte...

Altri aggiornamenti su Chi sostiene.

Temi più discussi: Le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia; Meloni: Ridicoli i toni di chi sostiene il No; Sostegno del no al referendum giustizia: il 25 febbraio incontro al circolo Farnesiana; Referendum, Schlein e Meloni in campo. E la premier scommette sul Sì.

Referendum Giustizia, i cattolici divisi: chi sostiene il Sì e chi il NoReferendum sulla giustizia e posizioni del mondo cattolico: interventi di Mantovano e Zuppi, gesuiti e Azione Cattolica sul No, Ditelo sui Tetti sul Sì, dibattito su riforma Nordio. tag24.it

Mulè: Il magistrato Matassa smonta le bufale dei sostenitori del ‘No'AGRIGENTO – Un signor magistrato con quarant’anni di esperienza come Lorenzo Matassa, che è stato in prima linea contro Cosa Nostra in Sicilia, si è incaricato oggi di smontare la bufala che vorrebbe ... livesicilia.it

L’ambasciatore iraniano a Roma: «Noi vittime, risponderemo a chi sostiene gli attacchi illegali» x.com

Io voto Sì! Non accetto che chi sostiene questa riforma, chi voterà Sì, venga descritto come complice di mafiosi o corrotti. Dopo Gratteri, oggi è stato il turno di Di Matteo. Il Presidente della Repubblica ha invitato tutti ad abbassare i toni. È un invito che condivid - facebook.com facebook