Chi è Angela la misteriosa moglie di Mago Forest e come si sono conosciuti

Angela, moglie di Mago Forest, è una figura riservata che ha condiviso la vita con il conduttore dal 2004. Loro storia è nata lontano dai riflettori e nel tempo si è consolidata, portando alla nascita della loro figlia Mia nel 2022. La loro relazione rappresenta un legame stabile e discreto, lontano dalle luci dello spettacolo.

Angela è la moglie di Mago Forest: con la donna lontana dal mondo dello spettacolo il conduttore del Gialappa’s Show è legato dal 2004 e sono diventati genitori di Mia nel 2022. Stasera vedremo l’artista esibirsi nella prima puntata della nuova edizione di Zelig, show condotto da Claudio Bisio. Vanessa Incontrada in onda su Canale 5 a partire dalle 21:40. Michele Foresta nasce a Nicosia nel 1961, per poi trasferirsi a Milano una volta conseguito il diploma in ragioneria, intraprendendo un percorso nel mondo dello spettacolo, dapprima studiando mimo e teatro sotto la guida di Maurizio Nichetti. Inizia ad esibirsi nei cabaret milanesi e poi Londra e Parigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

