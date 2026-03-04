Chi l’ha Visto? il caso di Gessica Disertore al centro della puntata

Federica Sciarelli conduce questa sera una nuova puntata di Chi l’ha Visto? su Rai 3. Al centro della trasmissione c’è il caso di Gessica Disertore, che viene approfondito attraverso interviste e ricostruzioni. La puntata si propone di fornire aggiornamenti sulle ultime novità riguardanti la scomparsa e le indagini in corso. La trasmissione va in onda mercoledì 4 marzo in prima serata.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 4 marzo, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di approfondimento della prima serata di Rai 3. Le anticipazioni del 4 marzo 2026. La nuova puntata si apre con il caso di Gessica Disertore, la giovane che lavorava come chef su una nave da crociera ed era entusiasta di questa esperienza. I genitori, però, ricevono una telefonata con la notizia del suo suicidio. Per i familiari questa ricostruzione non è credibile e si oppongono alla richiesta di archiviazione. Si scopre che Gessica ha ingerito una quantità di fentanyl tale da rimanere sedata e senza forze. Se non aveva la possibilità di muoversi, che cosa c’è dietro la sua morte? A seguire, il giallo di Garlasco: ogni consulente presenta la propria relazione e viene riscritta la scena del crimine. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

