Napoli contro il Genoa Conte gioca nuove carte | Giovane e Alisson le soluzioni in avanti

Napoli cambia strategia contro il Genoa. Conte schiera giovani e Alisson in attacco, cercando di dare una svolta alla partita. Nonostante le assenze, il tecnico italiano si affida alle soluzioni in panchina, sperando che i brasiliani possano fare la differenza. La sfida si fa interessante, con Napoli che prova a reagire alle difficoltà.

L'emergenza c’è ancora e si sente. E si vede pure, dalla panchina corta. Ma pesa meno, almeno pensando a ciò che è stato. Un mese fa, per capirci, Antonio Conte per trovare una svolta tattica offensiva col Napoli sotto in casa contro il Verona, inserì Marianucci, un difensore centrale, per avanzare Di Lorenzo – un altro difensore – a tutta fascia. Risultato? Cross di Marianucci e interno volante del capitano azzurro, per il 2-2. A pensarci oggi, viene quasi da sorridere. Ora il primo è passato al Torino, il secondo è l’ultima vittima dell’incredibile serie di infortuni subiti dai giocatori del Napoli in questa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Antonio Conte ha deciso di schierare la squadra senza troppe novità per la sfida contro il Genoa.

Il Napoli si prepara a cambiare volto in campo.

