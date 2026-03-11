chi era san francesco un anno di eventi della fondazione crl

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha avviato un programma di eventi dedicati a San Francesco, in occasione del 800º anniversario della sua morte. La serie di iniziative, che prenderà il via sabato 21 marzo, durerà tutto il 2026 e mira a raccontare chi fosse il santo di Assisi attraverso diverse attività e manifestazioni.

