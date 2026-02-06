La città si prepara ad accogliere due eventi dedicati a San Francesco, tra mostre, concerti e spettacoli. Nel frattempo, sono molte le iniziative in programma per il weekend, offrendo occasioni di svago e riflessione in vista di San Valentino.

In attesa di San Valentino con la sua ricca dose di romanticismo, sono molte le occasioni per riflettere e divertirsi. Al teatro Fraschini di Pavia da stasera (oggi e domani alle 20.30) a domenica (alle 16) Alessandro Haber porta ’ La coscienza di Zeno ’. Martedì alle 21 Maurizio Merluzzo farà ridere con ’E se facessi un tour?’. Domenica nell’aula Golgi dell’ateneo pavese prende il via ’La domenica dei talenti’: alle 18 si esibirà Rino Yoshimoto, vincitrice del concorso internazionale di violino ’ Premio Paganini ’. Giovedì 12 la basilica di San Michele a Pavia alle 20.30 ospiterà ’Sia Laudato San Francesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mostre, concerti, spettacoli. E due eventi per San Francesco

La rassegna 'San Francesco 1226-2026' propone un calendario di concerti, spettacoli e incontri dedicati a riflettere sull’eredità francescana.

Il weekend in Valconca offre una serie di eventi tra mostre, spettacoli e concerti.

INDIMENTICABILE CONCERTO AL MEETING DI RIMINI !!!

