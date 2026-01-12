Gli obiettivi di San Donato Dalla Campagnetta all’Eni Anno cruciale per il futuro dell’area San Francesco

Gli obiettivi di San Donato delineano un percorso di sviluppo e riqualificazione dell’area San Francesco, coinvolgendo progetti come il rilancio del Parco Mattei, il restyling della Campagnetta e il trasferimento dei dipendenti Eni nel nuovo Sesto Palazzo Uffici. Un anno cruciale per il futuro dell’area, che mira a valorizzare il territorio e a favorire nuove opportunità di crescita e sostenibilità.

Dal rilancio del Parco Mattei al completamento del restyling della Campagnetta, dal trasferimento dei dipendenti Eni nell'avveniristico Sesto palazzo Uffici fino al destino dell' area San Francesco, di proprietà del Milan. Sono solo alcune delle sfide che aspettano San Donato nel 2026, dopo il grande sogno, ormai infranto, di uno stadio dei rossoneri in città. San Donato si appresta a vivere una fase d'importanti cambiamenti che contribuiranno a ridefinirne l'assetto e l'offerta dei servizi. Tra i primi passaggi all'orizzonte c'è il trasferimento dei dipendenti Eni, oggi distribuiti negli altri uffici sandonatesi del cane a sei zampe, nel Sesto palazzo, realizzato dalla società dell'energia come nuovo quartier generale, capace di ospitare fino a 4mila persone.

