Chi è Eliott Delecour 18 anni e già talento

Eliott Delecour, 18 anni, si distingue nel mondo rallystico grazie al suo talento e all’eredità familiare. Fin dall’ingresso nel settore, ha avuto l’opportunità di crescere e sviluppare le proprie capacità, beneficiando della notorietà associata al cognome Delecour. La sua giovane età e la passione per il rally lo posizionano come una promessa emergente, pronta a consolidare il proprio percorso nel motorsport.

