Chi è Eliott Delecour 18 anni e già talento

Da tuttorally.news 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eliott Delecour, 18 anni, si distingue nel mondo rallystico grazie al suo talento e all’eredità familiare. Fin dall’ingresso nel settore, ha avuto l’opportunità di crescere e sviluppare le proprie capacità, beneficiando della notorietà associata al cognome Delecour. La sua giovane età e la passione per il rally lo posizionano come una promessa emergente, pronta a consolidare il proprio percorso nel motorsport.

Fin dal suo ingresso nel mondo rallystico, Eliott ha beneficiato della visibilità e delle opportunità offerte dal cognome Delecour. Nel 2023, a soli 16 anni, ha potuto competere nella Dacia Cup in Romania, un campionato nazionale che rappresenta spesso una prima tappa per giovani piloti in cerca di esperienza internazionale. Però, da subito a dimostrato . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Leggi anche: Chi è Destiny Kosiso, il talento di 11 anni del Barcellona che ha già firmato un contratto con la Nike

Leggi anche: Villaricca, Elisa Maisto giovane talento della scherma: a 11 anni già protagonista a livello nazionale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.