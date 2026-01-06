Chi è Eliott Delecour 18 anni e già talento
Eliott Delecour, 18 anni, si distingue nel mondo rallystico grazie al suo talento e all’eredità familiare. Fin dall’ingresso nel settore, ha avuto l’opportunità di crescere e sviluppare le proprie capacità, beneficiando della notorietà associata al cognome Delecour. La sua giovane età e la passione per il rally lo posizionano come una promessa emergente, pronta a consolidare il proprio percorso nel motorsport.
Fin dal suo ingresso nel mondo rallystico, Eliott ha beneficiato della visibilità e delle opportunità offerte dal cognome Delecour. Nel 2023, a soli 16 anni, ha potuto competere nella Dacia Cup in Romania, un campionato nazionale che rappresenta spesso una prima tappa per giovani piloti in cerca di esperienza internazionale. Però, da subito a dimostrato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Chi è Destiny Kosiso, il talento di 11 anni del Barcellona che ha già firmato un contratto con la Nike
Leggi anche: Villaricca, Elisa Maisto giovane talento della scherma: a 11 anni già protagonista a livello nazionale
WRC2 – Elliot Delecour al “Monte” con la GR Yaris Il figlio di François Delecour sale di categoria 31 anni dopo la leggendaria vittoria del padre nella mitica gara monegasca. Elliot Delecour ha iniziato in modo impressionante la sua avventura al Rally di Monte - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.