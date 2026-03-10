Sinner oggi a Indian Wells incontra per la prima volta Joao Fonseca finalmente!

Oggi a Indian Wells, Sinner affronterà per la prima volta Joao Fonseca in un match molto atteso. La partita rappresenta un momento importante per il torneo e per il pubblico presente, che potrà assistere a un confronto tra i due tennisti. L'incontro si svolge nella giornata di oggi e attirerà certamente l’attenzione degli appassionati di tennis.

È sicuramente una delle partite più attese di oggi a Indian Wells. Jannik Sinner incontra per la prima volta in carriera il fenomeno emergente del tennis mondiale Joao Fonseca, da molti considerato suo erede. Non ci sono precedenti tra i due, ma lo spettacolo è assicurato. Dove vedere Sinner-Fonseca al Masters 1000 di Indian Wells 2006. Il match tra Jannik Sinner e Joao Fonseca, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV.

