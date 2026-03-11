Chelsea Rosenior svela il segreto di Joao Pedro Spoiler | c’è anche un pezzo di Milan

Joao Pedro, attaccante brasiliano del Chelsea nato nel 2001, sta attraversando una stagione notevole. Rosenior ha rivelato alcuni dettagli sul suo modo di giocare e sul suo contributo alla squadra, menzionando anche un collegamento con il Milan. Le sue prestazioni sono al centro dell’attenzione, mentre il club londinese e il Milan sono coinvolti in discussioni legate al suo ruolo e alle sue potenzialità.

L'attaccante brasiliano Joao Pedro, classe 2001, sta vivendo una stagione sensazionale con la maglia del Chelsea, la sua prima con i 'Blues'. Il giocatore, pagato quasi 64 milioni di euro dal club del Sud-Ovest di Londra, ha realizzato, infatti, finora 18 gol e fornito 9 assist in 39 partite tra Premier League, Champions League e coppe nazionali. Una vera forza della natura che, per esempio, con una sua doppietta al 'Maradona' ha contribuito a sbattere fuori il Napoli di Antonio Conte nel maxi-girone di Champions. E proprio con l'Italia Joao Pedro sembra essere legato a doppio filo: basta leggere le dichiarazioni su di lui rilasciate dal manager del Chelsea, Liam Rosenior, nelle ultime ore a 'Sky Sport'.