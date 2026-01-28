Questa sera il Napoli perde 2-3 contro il Chelsea nell’ultima giornata di League Phase. Gli inglesi tornano avanti con la doppietta di Joao Pedro, mentre il Napoli fa fatica a trovare il pareggio. La qualificazione si fa sempre più difficile per gli azzurri, che ora devono sperare in risultati favorevoli negli altri incontri.

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato nella rifinitura. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Chelsea 2-3, ospiti di nuovo avanti con la doppietta di Joao Pedro (LIVE)

Segui in tempo reale le emozioni della sesta giornata di Champions League, con aggiornamenti sulle partite in corso e i risultati più recenti.

Il Napoli pareggia 2-2 contro il Chelsea nell’ultima giornata di League Phase.

