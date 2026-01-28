napoli chelsea 2 2 joao pedro pareggia con un gol dalla distanza live

Il Napoli pareggia 2-2 contro il Chelsea nell’ultima giornata di League Phase. Joao Pedro segna un gol dalla lunga distanza che permette ai partenopei di strappare un punto, ma le possibilità di qualificazione sono ormai molto ridotte. La squadra azzurra ha cercato di chiudere in bellezza, anche se il risultato lascia molte incognite sulla qualificazione futura.

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato contro la Juve. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

