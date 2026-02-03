La sinistra italiana si trova sotto pressione dopo le recenti manifestazioni di Askatasuna, che hanno portato a scontri con la polizia e a più di 100 agenti feriti. Cerno avverte che questa miopia potrebbe favorire la vittoria della destra alle prossime elezioni, mentre i manifestanti solidarizzano con chi ha subito aggressioni, ignorando le conseguenze di una piazza sempre più violenta.

La sinistra miope davanti alla violenze di piazza di Askatasuna e dei suoi sodali, che solidarizza con gli oltre 100 agenti feriti e con quello preso a martellate “ma”, perché c’è sempre un “ma” in queste occasioni, sta dando il meglio di sé in questi giorni. Si dissociano “ma”, la violenza va condannata “ma” e così via e arrivano perfino a sminuire quanto accaduto perché, davanti alle telecamere, i due poliziotti non si sono mostrati eccessivamente doloranti o feriti (il pantalone sporco di sangue non conta). È una narrazione che sta prendendo piede rapidamente, spinta anche da alcuni “influencer” antagonisti che offrono spunti laddove le “truppe” non arrivano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Askatasuna, Cerno avvisa la sinistra: "È così che la destra vince le elezioni"

