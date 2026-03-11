Charlotte Casiraghi con la fragola incastonata nel tacco | i dettagli di un look fanno la differenza
Charlotte Casiraghi ha scelto di indossare un paio di scarpe con una fragola incastonata nel tacco, attirando l’attenzione su un dettaglio insolito e originale. La principessa ha optato per questo accessorio durante un evento pubblico, dimostrando come un elemento insolito possa trasformare un outfit semplice in qualcosa di distintivo. Il suo stile si distingue per la cura dei particolari e la capacità di sorprendere con tocchi inaspettati.
La lezione di stile di Charlotte Casiraghi è preziosa: ci insegna che basta poco per dare un tocco originale a un look e renderlo meno ordinario.
