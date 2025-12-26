Parma Cuesta sicuro | I dettagli fanno la differenza Contro la Fiorentina dovremo fare questo

Parma, Cuesta: “Migliorare l’offensiva e curare i dettagli”. Le dichiarazioni del tecnico dei crociati Alla vigilia dell’ultima partita casalinga del 2025 contro la Fiorentina, l’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha lanciato un messaggio chiaro: migliorare la fase offensiva, essere più continui e curare i dettagli. “Negli ultimi tempi siamo stati molto concentrati sul creare di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Parma-Fiorentina con l’acqua alla gola. Cuesta chiama i tifosi, “Vogliamo farlo per loro” - Le parole del tecnico dei gialloblù alla vigilia della sfda di campionato contro i viola: "Dobbiamo essere più consistenti" ... tuttosport.com