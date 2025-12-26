Parma Cuesta sicuro | I dettagli fanno la differenza Contro la Fiorentina dovremo fare questo
Parma, Cuesta: “Migliorare l’offensiva e curare i dettagli”. Le dichiarazioni del tecnico dei crociati Alla vigilia dell’ultima partita casalinga del 2025 contro la Fiorentina, l’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha lanciato un messaggio chiaro: migliorare la fase offensiva, essere più continui e curare i dettagli. “Negli ultimi tempi siamo stati molto concentrati sul creare di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Parma, l'allenatore Carlos Cuesta: "Contro il Pisa dovremo restare umili"
Leggi anche: Parma, la conferenza di Cuesta: “Milan grande squadra, dovremo stare attenti. Allegri è un riferimento …”
Cuesta può sorridere, Circati torna in gruppo; Il Parma perde in casa: le voci di Cuesta e Corvi Streaming | IT; Le tre priorità del Parma nel mercato di gennaio; CUESTA HA GIÀ FALLITO?.
Parma-Fiorentina con l’acqua alla gola. Cuesta chiama i tifosi, “Vogliamo farlo per loro” - Le parole del tecnico dei gialloblù alla vigilia della sfda di campionato contro i viola: "Dobbiamo essere più consistenti" ... tuttosport.com
Vigilia contro la Fiorentina, Cuesta: "Abbiamo lavorato per avere più opzioni" - L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "In queste due settimane abbiamo insistito sulla capacità di sbloccare le partite in certi contesti" ... parmatoday.it
Parma, Cuesta: "L'addio all'Arsenal decisione più difficile della mia vita". Poi parla della Juventus - "È stata forse la decisione più difficile della mia vita". tuttomercatoweb.com
Ultim'ora Parma, Cuesta recupera un difensore: torna ad allenarsi in gruppo https://www.calciostyle.it/serie-a/ultimora-parma-cuesta-recupera-un-difensore-torna-ad-allenarsi-in-gruppofsp_sid=1789253 di Alessandro Cascino - facebook.com facebook
Parma, #Ondrejka: " #Chivu e #Cuesta due tecnici simili, entrambi ti spingono a essere migliore" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.