Chanel Totti ha le idee chiare | televisione? No grazie! Lei studia all’università ed è una ragazza normalissima

Chanel Totti, attualmente studentessa universitaria, ha deciso di non seguire la strada della televisione e preferisce mantenere un profilo semplice e autentico. Si sta preparando a partecipare alla nuova stagione di Pechino Express, in programma su Sky dal 12 marzo, ma il suo atteggiamento verso la televisione è spontaneo e lontano dai riflettori dei social media.

Chanel Totti si prepara al suo debutto televisivo come concorrente della nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky dal 12 marzo, ma il suo approccio alla tv è del tutto naturale e lontano dai riflettori dei social. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti racconta di sé come una ragazza normale, impegnata nello studio e nelle attività quotidiane: « Sono una ragazza normale, ho finito scuola e ora studio all'università. Faccio palestra, pilates e mi piace mangiare tanto ». Ammette poi che l'esperienza davanti alle telecamere non è stata semplice all'inizio: « La tv? È stato difficile avere le telecamere puntate addosso, all'inizio ho fatto fatica, non parlavo.

