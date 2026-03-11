Chanel Totti | Sono una ragazza normale studio all’università La tv? Non fa per me

Chanel Totti, 18 anni, ha dichiarato di essere una ragazza normale che studia all’università e di non essere interessata alla televisione. Questa sua presa di posizione è stata condivisa durante la presentazione della nuova edizione di Pechino Express, in cui partecipa insieme al suo migliore amico, Filippo Laurino. La giovane ha voluto chiarire la sua immagine lontana dai social e dalla televisione.

