I rapporti tra padre e figlia sono spesso complessi. Non fanno eccezione Francesco e Chanel Totti, che nell’ultimo periodo hanno fatto i conti con più di un’incomprensione. Dovuta, a quanto pare, anche alla presenza di Noemi Bocchi. Ma, a volte, le distanze si colmano nei momenti più semplici e autentici. Per la famiglia Totti, quel momento è arrivato attorno a un tavolo, in occasione di una ricorrenza speciale: il compleanno di Fiorella, l’amata madre di Francesco. Durante quel pranzo, sono emersi i primi segnali di un possibile riavvicinamento tra padre e figlia. Chanel Totti e Francesco di nuovo insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chanel e Francesco Totti di nuovo vicini grazie alla nonna

