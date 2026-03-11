Champions troppo Bayern per l’Atalanta | la Dea è umiliata in casa 6-1 dai bavaresi

Nella partita di Champions League, l’Atalanta ha subito una sconfitta pesante in casa contro il Bayern Monaco, con il punteggio di 6-1. La squadra bavarese ha dominato l’incontro fin dall’inizio, lasciando poco spazio alle speranze di rimonta dei padroni di casa. La partita si è conclusa con una netta vittoria degli ospiti, che hanno dimostrato tutta la loro superiorità in campo.

Che per battere la corazzata bavarese sarebbe servito un miracolo lo sapevamo tutti ma ben pochi dei tifosi della Dea si aspettavano di vedere l'undici di Palladino annichilito in maniera così umiliante dal Bayern Monaco. I biancorossi si permettono di fare a meno di Harry Kane ma sono trascinati da un Olise trascendentale e giocano una partita al limite della perfezione, rifilando tre reti ai bergamaschi nel primo tempo e altrettanti nel secondo a dimostrazione di una superiorità quasi imbarazzante. L'Atalanta ci prova all'inizio ma sembra in balia delle folate offensive dei biancorossi, che continuano ad attaccare anche quando sono ampiamente in avanti.