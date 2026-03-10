Atalanta travolta con punteggio tennistico | Dea umiliata dal Bayern Monaco in Champions League

L’Atalanta ha subito una sconfitta pesante contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra italiana è stata battuta con un punteggio che lascia poco spazio a interpretazioni, mentre i tedeschi hanno dominato l’incontro senza grandi difficoltà. La partita si è conclusa con una netta vittoria del club tedesco, lasciando poche speranze per il ritorno.

L'Atalanta è stata travolta dal Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale della Champions League e nei fatti la lotta per il passaggio del turno si è già decisa con novanta minuti di anticipo: la corazzata tedesca si è imposta con un roboante 6-1 alla New Balance Arena e ha sopito qualsiasi velleità degli orobici, che si erano meritati il diritto di disputare questa partita dopo aver ribaltato il Borussia Dortmund. I tre gol messi a segni dalla capolista della Bundesliga nei primi venticinque minuti sono stati una sentenza sulla superiorità dei teutonici: tocco sottoporta di Stanisic al 12? sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mancino di Olise al 22? dopo aver messo in crisi la difesa di casa, Gnabry affonda il colpo al 25? trovando un bel varco al centro su assist di Olise.