Champions | non bastano i 38 punti di Egonu Milano si fa rimontare da 2-0 e cede al Vakifbank

Nell'andata dei quarti di finale di Champions League di pallavolo, la squadra milanese conquista i primi due set grazie a 38 punti di Egonu, ma nel terzo e quarto set il Vakifbank si riprende e ribalta la partita, portandosi a casa la vittoria. La partita si conclude con il team turco che rimonta da 2-0, lasciando la squadra di Milano con una sconfitta alla quale seguirà il ritorno.

Due set di una strepitosa Egonu non bastano alla Numia Milano, battuta in casa dal Vakifbank nell’andata del quarto di Champions League. Finisce 2-3 dopo una rimonta da 2-0 delle turche che trovano da Marina Markova le giocate incredibili per aggiudicarsi la vittoria. Serate di stelle, all’Allianz Cloud: Egonu segna 38 punti (miglior prestazione stagionale), ma l’Mvp va a Markova, che con 37 non è da meno ed è supportata maggiorente da una squadra che Guidetti riesce a riassettare sotto 2-0. Ora la Numia per centrare la Final Four, dovrà, giovedì prossimo a Istanbul, solo vincere, e, in caso di tiebreak, giocarsi il golden set in trasferta. C’è l’energia di Markova e Boskovic per le turche, mentre Milano risponde col muro: sono già 4, al primo minibreak che vale il 10-8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

