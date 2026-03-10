LIVE Milano-VakifBank Istanbul Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | duello Egonu-Boskovic!

Alle 19.40, inizia la diretta della partita tra la squadra di Milano e il Vakifbank Istanbul, valida per i quarti di finali della Champions League di volley femminile 2025-2026. L’incontro si svolge al palazzetto di Milano, con le giocatrici impegnate in un duello tra Egonu e Boskovic. La sfida prosegue con entrambe le formazioni pronte a confrontarsi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale di Champions League di volley femminile 2025-2026 tra Numia Vero Volley Milano e Vakifbank Istanbul. La Champions League femminile entra nella sua fase più calda e per la Numia Vero Volley Milano arriva subito un confronto di altissimo livello. Nei quarti di finale della massima competizione europea la squadra lombarda incrocia il VakifBank Istanbul, una delle società più vincenti e prestigiose del volley internazionale.

