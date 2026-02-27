ottavi di champions su prime video in diretta real manchester city e bayern atalanta

Su Prime Video sono disponibili in esclusiva le sfide degli ottavi di UEFA Champions League tra Real Madrid e Manchester City, oltre alla partita tra Atalanta e Bayern Monaco, trasmesse sia in diretta che on demand. La piattaforma offre queste partite per un pubblico globale, permettendo di seguire gli incontri tramite streaming in tempo reale o successivamente. Le partite sono accessibili solo tramite il servizio di Prime Video.

Prime Video trasmette in esclusiva gli ottavi di UEFA Champions League con Real Madrid-Manchester City e Atalanta-Bayern Monaco, live e on demand. Dopo i sorteggi di oggi, Prime Video è pronta a tornare protagonista con le grandi sfide della UEFA Champions League. Torna infatti l’appuntamento in diretta esclusiva su Prime Video con la gara di andata e di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione calcistica europea. Si parte mercoledì 11 marzo con il match di andata fra due big, vincitrici di tre delle ultime quattro edizioni del torneo: Real Madrid-Manchester City (live dalle ore 20.00, calcio d’inizio ore 21.00). Si prosegue poi con il ritorno fra l’Atalanta, unica italiana rimasta in gara, e il Bayern Monaco (live dalle ore 19. 🔗 Leggi su Digital-news.it

