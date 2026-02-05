Chainsaw Man l' editor rivela che la storia è entrata nel suo punto chiave | il manga sta per concludersi?

L’editor di Chainsaw Man ha detto che la storia sta per arrivare al suo momento cruciale. La seconda parte del manga continua a dividere i fan, tra chi aspetta con ansia il finale e chi critica alcune scelte. Ora, sembra che l’autore sia vicino a chiudere questa avventura, forse anche prima di quanto si aspettasse. La domanda è: cosa ci aspetta alla fine di questa corsa?

Mentre la seconda parte del manga di Chainsaw Man prosegue tra entusiasmi e critiche, l'editor conferma: qualcosa di importante sta per accadere, forse prima del previsto. L'editor di Chainsaw Man ha dichiarato che la storia è entrata nel suo "punto chiave", alimentando le ipotesi su una possibile conclusione della Parte 2 o forse persino del manga. Tra tensioni narrative e attese irrisolte, l'opera di Tatsuki Fujimoto sembra in ogni caso avvicinarsi a una svolta decisiva. Il "punto chiave" di Chainsaw Man Chainsaw Man continua a essere uno dei titoli sh?nen più seguiti del momento, capace di competere in termini di attenzione con colossi come One Piece, Boruto e Jujutsu Kaisen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Approfondimenti su Chainsaw Man

Con l'uscita digitale di Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, i fan hanno scoperto un easter egg nascosto che riguarda Reze.

CHAINSAW MAN La STORIA Di REZE: il FILM ANIME che SUPERA e BATTE DEMON SLAYER

