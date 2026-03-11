Cervia 2026 | Grandu sostiene Boschetti per la stabilità

A Cervia, nel cuore della Romagna, si è aperto un nuovo capitolo politico con il sostegno di Grandu a Boschetti per la stabilità. La città si trova in una fase di cambiamento, mentre le questioni legate al distretto produttivo e alla vulnerabilità ambientale diventano sempre più centrali nell’agenda locale. La scelta di alleanze e appoggi politici sta attirando l’attenzione degli osservatori.

Nel cuore della Romagna, dove il distretto produttivo incontra la vulnerabilità ambientale, si apre un nuovo capitolo politico a Cervia. Gianni Grandu, ex vicesindaco e figura chiave dell’amministrazione uscente, ha annunciato il proprio sostegno al candidato Mirko Boschetti per le elezioni del 2026. La mossa non è dettata da ambizioni personali ma dalla necessità di garantire stabilità istituzionale e continuità amministrativa. L’ex assessore sottolinea che la scelta nasce dall’amore per la città e dalla volontà di costruire un progetto di lungo periodo. Il candidato del Partito Democratico dovrà affrontare una sfida complessa: bilanciare le esigenze di sviluppo economico con la protezione del territorio dalle alluvioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervia 2026: Grandu sostiene Boschetti per la stabilità Articoli correlati Elezioni a Cervia, l'ex vicesindaco Grandu a sostegno del centrosinistra: "Un progetto che guarda ai prossimi 10 anni"Risponde alla chiamata del Pd per la formazione del campo largo anche Gianni Grandu, vicesindaco nella Giunta uscente. Elezioni a Cervia, Mirko Boschetti è il candidato sindaco del Pd: l'ex assessore chiamato a guidare il centrosinistraScelto nel corso della direzione del Partito Democratico a Cervia: a lui il compito di riunire il campo largo per le amministrative di maggio Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cervia 2026 Grandu sostiene Boschetti... Grandu torna in campo e conferma l’appoggio al Pd e al candidato sindaco Boschetti: «Scelgo di esserci per il futuro di Cervia»«Scelgo di esserci. Con senso di responsabilità e di servizio verso la città». Con queste parole Gianni Grandu annuncia il proprio ritorno nell’impegno politico a Cervia, dichiarando il sostegno al ... corriereromagna.it Elezioni Cervia: il Pd sceglie Boschetti, ma manca l’accordo con gli alleatiÈ Mirko Boschetti (nella foto) il candidato sindaco che il Pd vuole proporre per il Comune di Cervia. La notizia non è ancora stata ufficializzata perché ... ravennaedintorni.it