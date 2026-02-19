Microplastiche nel liquido seminale | cosa dice lo studio dell’Università di Padova

Uno studio dell’Università di Padova analizza la presenza di microplastiche nel liquido seminale. La ricerca ha riscontrato tracce di queste particelle in campioni di uomini, evidenziando una diffusione diffusa. La scoperta si inserisce nel dibattito sulla possibilità che le microplastiche possano avere un impatto sulla salute riproduttiva. Il lavoro si concentra esclusivamente sulla presenza di queste particelle e sui campioni analizzati.

Da anni si parla di microplastiche e del loro potenziale effetto, anche in virtù dell’elevata diffusione, sulla salute dell’uomo. Sebbene non esista una definizione internazionalmente riconosciuta, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indica diverse tipologie di rischi derivanti dalle microplastiche. Rischi di natura fisica, chimica o microbiologica. Solo per dirne alcuni, si conoscono potenziali effetti avversi per la capacità delle microplastiche di attraversare le barriere biologiche (come l’intestino e la placenta), di danneggiare alcuni organi e l’apparato respiratorio e digerente, di agire come interferenti endocrini e di condizionare negativamente la fertilità e lo sviluppo embrionale nelle prime fasi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

