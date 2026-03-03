Salire e scendere le scale fa bene anche al cervello lo studio

Uno studio recente evidenzia che salire e scendere le scale apporta benefici non solo al corpo, migliorando parametri come pressione, colesterolo e glicemia, ma anche al cervello. La ricerca sottolinea come questa attività semplice e quotidiana possa avere effetti positivi sulla salute mentale, rafforzando le funzioni cognitive. Si tratta di un dato che si aggiunge alle evidenze sui benefici dell’attività fisica di base.

(Adnkronos) – Se camminare è l'attività fisica 'elementare' che garantisce effetti benefici – per cuore, pressione, colesterolo e glicemia -, fare le scale è ancora più utile non solo al corpo ma anche al cervello secondo una serie di ricerche sul tema. La decisione di preferire i gradini all'ascensore, presa quotidianamente e più volte nell'arco di una giornata, finisce per rivelarsi un vero bonus anche se lo sforzo richiede pochi minuti e non è all'altezza degli 'atleti' della Tower Running Association, la federazione che ha trasformato la salita delle scale in una disciplina sportiva con competizioni, titoli e record. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

