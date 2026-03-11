Cerno risponde agli insulti | ‘Non si può neanche andare a letto con chi vuoi’

Tommaso Cerno ha commentato gli insulti omofobi ricevuti dopo essere stato ospite a Due di picche, affermando che non si può nemmeno andare a letto con chi si desidera. La sua risposta è arrivata in seguito alle parole offensive rivoltegli sui social. Cerno ha deciso di intervenire pubblicamente per rispondere alle critiche e alle offese di natura omofoba.

Tommaso Cerno a Due di picche ha risposto agli insulti omofobi che ha ricevuto dopo essere stato ospite da Pierluigi Diaco. Nel dibattito è subentrata anche Vladimir Luxurtia Tommaso Cerno ha risposto agli insulti ricevuti in queste ore sui social e ha sottolineato che nessun attivista si è speso in merito alla questione. Però Vladimir Luxuria ha espresso la sua solidarietà sia a lui sia a Pierluigi Diaco per dei commenti omofobi che i due hanno ricevuto. La polemica è scoppiata in seguito alla puntata del programma BellaMa dove il direttore de “Il Giornale” ha cantato la canzone di Sal Da Vinci Per sempre sì. In seguito alla puntata, sono arrivati degli insulti omofobi, il più grave: “Non c’è niente che mi fa più schifo dei fr*ci di destra che cantano”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

