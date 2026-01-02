george clooney diventato un cittadino francese risponde agli insulti di donald trump

George Clooney, recentemente diventato cittadino francese, ha commentato gli insulti rivoltigli da Donald Trump. Dopo le critiche riguardanti la sua scelta di nazionalità, l'attore ha deciso di rispondere pubblicamente, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. La vicenda evidenzia come figure pubbliche reagiscano alle controversie politiche, mantenendo un profilo equilibrato e focalizzato sulle proprie convinzioni.

L'attore americano ha risposto all'attuale presidente degli Stati Uniti dopo gli attacchi ricevuti a causa della sua cittadinanza francese. Donald Trump non ha esitato ad attaccare George Clooney dopo che l'attore americano ha ufficialmente ottenuto la cittadinanza francese. L'attuale presidente degli Stati Uniti ha infatti condiviso un post su Truth Social nella giornata di mercoledì, criticando l'attore e sua moglie Amal. Le dure parole di Trump nei confronti dell'attore Sulla propria pagina, il miliardario ha commentato le recenti notizie su George Clooney e Amal scrivendo: "Sono diventati ufficialmente cittadini della Francia che, purtroppo, si trova nel mezzo di un grave problema di criminalità a causa della loro gestione assolutamente orrenda dell'immigrazione, proprio come abbiamo fatto con l'assonnato Joe Biden. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

