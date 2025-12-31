Ceriano Laghetto rubati i canali pluviali della chiesa parrocchiale

Nella notte a Ceriano Laghetto, sono stati rubati i canali pluviali in rame della chiesa parrocchiale di San Vittore. Il furto, avvenuto nel centro del paese, ha coinvolto le parti terminali dei canali, causando disagi e preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e valutare eventuali interventi di sicurezza.

Rubati i canali pluviali della chiesa parrocchiale di Ceriano Laghetto. Clamoroso furto nella notte in pieno centro a Ceriano Laghetto, dove uno o più malviventi hanno rimosso le parti terminali dei canali di pluviali in rame che circondano la chiesa parrocchiale di San Vittore.

