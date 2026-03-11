Cerco un Centro che non si trova

Un individuo si trova alla ricerca di un centro politico che non riesce a individuare, tra sentimenti di repulsione verso la Sinistra e disperazione verso la Destra. Recentemente, è stato invitato alla presentazione dell’ultimo libro di Casini e decide di partecipare, sperando di incontrare anche altri vecchi amici democristiani e di superare la propria ostilità politica.

La Sinistra mi fa orrore, la Destra mi fa disperare, cerco il Centro ma non lo trovo. Invitato alla presentazione dell'ultimo libro di Casini, decido di mettere in pausa la misantropia e di andarci, per salutare lui e altri vecchi amici democristiani. Purtroppo l'incontro non è in una bella sala del centro di Parma ma in una landa desolata. Decido ugualmente di arrivarci a piedi, camminare fa bene, senza calcolare che sono tre chilometri, uno e mezzo di marciapiedi bui e dissestati, col rischio di impatto frontale con i rider che sfrecciano contromano fra i pedoni. Giungo infine al remoto indirizzo, un grosso cubo, una ex fabbrica trasformata in contenitore di palestre, la solita degenerazione urbana.