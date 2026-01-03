Crans-Montana mamma di un ragazzo scomparso | Voglio sapere dove si trova mio figlio lo cerco ovunque

Laetitia Brodard, madre di Arthur, un ragazzo di 16 anni scomparso dopo l’incendio al bar Le Costellation a Crans-Montana, esprime la sua preoccupazione e il desiderio di trovare il figlio. La sua ricerca incessante riflette la paura e l’angoscia di una famiglia in attesa di risposte, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto quella tragica notte.

“Sto cercando ovunque il corpo di mio figlio, è da qualche parte”. La disperazione è di Laetitia Brodard, mamma di Arthur Brodard, 16enne di Losanna, in Svizzera, uno dei giovani di cui non si hanno più notizie dopo l’incendio al bar Le Costellation, a Crans-Montana, la notte di Capodanno. Almeno 40 le vittime ma centinaia sono i feriti. “Voglio sapere dove si trova mio figlio ed essere al suo fianco. Ovunque sia, che sia nel reparto di terapia intensiva o all’obitorio. Il mio posto non è qui”, ha aggiunto la donna. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, mamma di un ragazzo scomparso: "Voglio sapere dove si trova mio figlio, lo cerco ovunque" Leggi anche: Crans-Montana: 15 italiani feriti, 16 dispersi. La mamma di Giovanni Tamburini: «Mio figlio 16enne non si trova, aiutatemi» Leggi anche: Crans-Montana, 15 italiani feriti, 16 dispersi: i nomi. La mamma di Giovanni Tamburini: «Mio figlio 16enne non si trova, aiutatemi» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Quarto Grado: Crans-Montana, le parole di Carla, mamma di un giovane disperso Video; Crans-Montana, l’appello disperato della mamma di Giovanni Tamburi: “Aiutatemi a ritrovare mio figlio”; Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. L'appello; Mamma 16enne bolognese disperso a Crans Montana, 'voglio sapere dove è mio figlio'. Crans-Montana, mamma di un ragazzo scomparso: "Voglio sapere dove si trova mio figlio, lo cerco ovunque" - (LaPresse) "Sto cercando ovunque il corpo di mio figlio, è da qualche parte". msn.com

Crans-Montana, Bertolaso al Niguarda: «Un ragazzo ha appreso qui che il suo migliore amico è morto» - «Un ragazzo è arrivato con la mamma, che è molto provata e le abbiamo messo a fianco i nostri psicologi. leggo.it

Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi: l’appello disperato della madre - Il ragazzo si trovava in vacanza con il padre e alcuni amici quando, nella notte di Capodanno, si è recato nel locale teatro della tragedia. giornaledipuglia.com

Crans Montana, si indaga per omicidio: interrogati i proprietari. «Troppe negligenze». Nel bar Le Constellation anche tredicenni - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.