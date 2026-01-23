Corrado sottolinea l'importanza di riconoscere il calcio come un settore industriale, con centri sportivi e stadi che ne sono le fondamenta. Indipendentemente dalle opinioni personali, è essenziale accettare questa realtà. La passione per il gioco rimane fondamentale, ma il contesto economico e organizzativo si evolve, richiedendo un’attenzione concreta alla gestione e allo sviluppo di infrastrutture adeguate.

Che poi piaccia o no, poco importa: bisogna prenderne atto. Il calcio oggi è industria, il cuore resta e deve rimanere sugli spalti. Altrimenti in Serie A non ci arrivi, oppure non rimani e noi ne sappiamo qualcosa. L’ha ben chiaro Giuseppe Corrado che si presenta, appunto, come uomo di affari e parla espressamente di "calcio industriale". L’occasione è la presentazione della partnership fra Pisa e ChiantiBanca: accordo per il finanziamento dei lavori al centro sportivo. L’infrastruttura di Gagno sarà pronta fra 16-18 mesi; forse già qualche settimana prima la banda di Gilardino potrà allenarsi a pochi passi dalla Torre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Così Corrado rilancia: "Centro sportivo e stadio. Per un calcio industriale"

De Laurentiis accelera su stadio e centro sportivoIl presidente De Laurentiis ha annunciato un’accelerazione nei progetti di sviluppo dello stadio e del centro sportivo del Napoli, evidenziando l’importanza di investimenti strutturali per il miglioramento delle infrastrutture del club.

Napoli, il 2026 dev’essere l’anno delle strutture: stadio e centro sportivoNapoli si prepara a fare importanti investimenti nel settore sportivo nel 2026, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture cittadine.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Così Corrado rilancia: Centro sportivo e stadio. Per un calcio industriale.

IL SAP RILANCIA: PIÙ SICUREZZA E ALLOGGI DIGNITOSI PER LA POLFER La sicurezza dei cittadini e la qualità della vita dei nostri agenti devono andare di pari passo. Oggi, su "Il Resto del Carlino", rilanciamo con forza la nostra proposta: n - facebook.com facebook