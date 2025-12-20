Croce Bianca a Pescaiola Nuova sede da 2 milioni Così cambierà il centro
Il futuro della Croce Bianca è in costruzione accanto al San Donato: nuovo quartier generale, nuovi orizzonti. Il presente è al suo giro di boa: l’edificio di via dell’Anfiteatro sarà venduto. L’acquirente c’è già e, secondo il progetto di riqualificazione urbana diventerà un edificio a quattro piani con una decina di appartamenti. Un’operazione di recupero di un edificio che ha superato il mezzo secolo di vita e che per le tante attività della Croce Bianca non è più funzionale. "Venderemo la storica sede e c’è un progetto di trasformazione in una decina di unità abitative su quattro piani e un parcheggio a raso nella parte posteriore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
