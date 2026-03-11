Centri estivi 2026 Verona apre le iscrizioni La Paglia | Quest’anno modifiche per favorire maggior partecipazione

Il Comune di Verona ha aperto le iscrizioni per i Centri estivi ricreativi del 2026, un servizio rivolto a bambini e ragazzi che potranno partecipare a giochi, attività educative e momenti di socializzazione dopo la fine dell’anno scolastico. La responsabile del settore ha annunciato che quest’anno sono state apportate alcune modifiche per favorire una più ampia partecipazione. Le iscrizioni sono aperte e le strutture prevedono diverse formule di partecipazione.

Il Comune di Verona si prepara all'estate 2026 organizzando i Centri estivi ricreativi (Cer), il servizio dedicato a bambini e ragazzi che, dopo la fine dell'anno scolastico, potranno trascorrere alcune settimane tra giochi, attività educative e momenti di socializzazione in un contesto strutturato e seguito da educatori. L'iniziativa rappresenta da anni un punto di riferimento per molte famiglie della città, che trovano nei centri estivi un supporto concreto durante il periodo delle vacanze scolastiche. «Un servizio molto richiesto e apprezzato dalle famiglie, con le modifiche di quest'anno, favoriamo la maggior partecipazione al servizio», commenta l'assessora alle politiche scolastiche ed educative Elisa La Paglia, sottolineando come l'amministrazione abbia lavorato per ampliare le possibilità di accesso.