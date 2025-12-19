Ferrari lascia aperte le porte al clamoroso cambio nel team di Lewis Hamilton | Stiamo valutando
La Ferrari si prepara a un possibile cambio nel team di Lewis Hamilton, con Vasseur che ammette gli errori e lascia aperta l’ipotesi di sostituire Adami. Dopo un 2025 complicato, l’azienda valuta attentamente le opzioni per rafforzare la propria strategia, mantenendo alta la suspense sulle future decisioni. Un movimento che potrebbe rivoluzionare lo scenario della Formula 1 e aprire nuovi scenari per il pilota britannico.
La Ferrari non esclude un cambio nello staff di Lewis Hamilton dopo un 2025 difficile. Vasseur ammette gli errori e lascia aperta l'ipotesi di una sostituzione di Adami. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La Ferrari spiega le difficoltà di Lewis Hamilton: “Abbiamo sottovalutato un aspetto all’inizio”
Leggi anche: Dopo il malessere di Sinner e i ritiri per il caldo l’ATP pronta al cambio di regole: “Stiamo valutando”
Sala dei Teatini, ritornano i turisti. Porte aperte grazie al Touring Club.
Open night e stage: oggi porte aperte al liceo Ferrari - L’Istituto di istruzione superiore "Leonardo da Vinci" di Cesenatico che comprende il Liceo scientifico "Enzo Ferrari" (scientifico tradizionale, scienze umane... ilrestodelcarlino.it
Antonelli è concentrato sul presente in Mercedes ma lascia aperte le porte al futuro, mostrando grande entusiasmo per le sfide che verranno. https://www.diretta.it/news/antonelli-ferrari-sto-bene-in-mercedes-in-futuro-si-vedra/COwzkjg4/ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.