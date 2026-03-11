A Cento si terrà una fiera del lavoro che coinvolgerà 17 enti diversi e avrà un budget di 16.000 euro. L’evento si svolgerà tra le vie del centro storico e si rivolge principalmente ai giovani della provincia alla ricerca di opportunità professionali. La manifestazione è stata annunciata dalle organizzazioni coinvolte e si svolgerà nelle prossime settimane.

A Cento, tra le mura storiche e la vivacità del centro, si prepara un appuntamento cruciale per il futuro dei giovani della provincia. La fiera del lavoro e dell’orientamento, battezzata Chefarò, prenderà vita il 21 e 22 aprile in Piazza Guercino, offrendo uno spazio concreto dove studenti delle quarte e quinte superiori incontreranno realtà aziendali, università e percorsi formativi. L’iniziativa, già approvata dalla giunta comunale, nasce come risposta diretta al divario che spesso separa l’istruzione scolastica dal mondo produttivo reale. Non si tratta di una semplice manifestazione, ma di un progetto triennale inserito nel Piano Triennale 2026-2028, con una dotazione finanziaria precisa di 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cento: Fiera del lavoro per 17 enti e 16.000 euro

