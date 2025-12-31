DL 159 2025 | stop a mansioni a rischio nei PCTO e borse di studio da 3.000 a 7.000 euro per gli studenti orfani di vittime sul lavoro

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, apporta modifiche significative ai PCTO, vietando mansioni a rischio, e aumenta le borse di studio per gli studenti orfani di vittime del lavoro, da 3.000 a 7.000 euro. Queste misure mirano a rafforzare la sicurezza scolastica e a sostenere economicamente gli studenti più vulnerabili, garantendo un ambiente educativo più attento alle esigenze di tutela e solidarietà.

Decreto Legge 31/10/2025 n. 159 - Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di ... edilportale.com

