DL 159 2025 | stop a mansioni a rischio nei PCTO e borse di studio da 3.000 a 7.000 euro per gli studenti orfani di vittime sul lavoro
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, apporta modifiche significative ai PCTO, vietando mansioni a rischio, e aumenta le borse di studio per gli studenti orfani di vittime del lavoro, da 3.000 a 7.000 euro. Queste misure mirano a rafforzare la sicurezza scolastica e a sostenere economicamente gli studenti più vulnerabili, garantendo un ambiente educativo più attento alle esigenze di tutela e solidarietà.
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce modifiche immediate che impattano sulla gestione della sicurezza negli istituti scolastici, con particolare attenzione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e al sostegno economico per gli studenti che hanno subito lutti familiari legati al lavoro. Le misure intervengono su . L'articolo DL 1592025: stop a mansioni a rischio nei PCTO e borse di studio da 3.000 a 7.000 euro per gli studenti orfani di vittime sul lavoro . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
