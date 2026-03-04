Tosca D’Aquino e Simone Montedoro protagonisti di Cena con sorpresa al Marrucino

Sabato 7 marzo alle 21 e domenica 8 alle 17.30 al teatro Marrucino va in scena “Cena con sorpresa”, uno spettacolo di prosa con Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Elisabetta Mirra e Toni Fornari, che ha anche curato la regia. La rappresentazione è inserita nella stagione teatrale e vede protagonisti attori noti nel panorama italiano. La produzione si svolge nelle due date indicate nel cartellone.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Sabato 7 marzo (ore 21) e domenica 8 (alle ore 17.30) la stagione di prosa del teatro Marrucino propone la messa in scena dello spettacolo «Cena con sorpresa» con Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Elisabetta Mirra e Toni Fornari, che firma anche la regia. Il testo della commedia è firmato da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. La trama dello spettacolo è racchiusa nelle note di presentazione:“Stefania e Arnaldo, sono marito e moglie, coppia affiatata e benestante sposata da molti anni. Lui è un avvocato penalista affermato, mentre lei è un architetto che da tempo si occupa quad esclusivamente di beneficenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Danza a Magione, “Il bar sotto il mare“ a Corciano. Tosca D’Aquino e Simone Montedoro a Gubbio

Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena ‘Cena con sorpresa’ con Tosca D'AquinoLa stagione teatrale del Teatro Mercadante di Cerignola, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, si arricchisce di un nuovo, imperdibile...

Aggiornamenti e notizie su Simone Montedoro.

Temi più discussi: PORTO SANT’ELPIDIO, CENA CON SORPESA DOMENICA 1 MARZO A TEATRO CON TOSCA D’AQUINO, SIMONE MONTEDORO, TONI FORNARI ED ELISABETTA MIRRA; Una sera a teatro con Tosca D’Aquino; A recitare mi insegnò la Vitti. Stasera a Servigliano e domani a Porto Sant’Elpidio Tosca D’Aquino in Cena con sorpresa; Ultimi posti per Cena con sorpresa ad Alba.

Alba, ultimi posti per Cena con sorpresa al Teatro Sociale: la commedia in scena il 4 marzoAl Teatro Sociale G. Busca lo spettacolo ironico con Tosca d’Aquino e Simone Montedoro. Una serata all’insegna del divertimento e delle sorprese ... cuneodice.it

«A recitare mi insegnò la Vitti». Stasera a Servigliano e domani a Porto Sant’Elpidio Tosca D’Aquino in Cena con sorpresaIronica e divertente, Cena con sorpresa è una commedia che racconta una realtà che fa sempre più parte della nostra vita. In ... msn.com

Cena con sorpresa: una serata indossabile al Teatro Fulvio di Guglionesi Ieri sera, il Teatro Fulvio di Guglionesi ha ospitato la commedia "Cena con sorpresa" con Tosca D'Aquino e Simone Montedoro, due attori di grande talento che hanno fatto scoppiare il t facebook

PORTO SANT’ELPIDIO, “CENA CON SORPESA” DOMENICA 1 MARZO A TEATRO CON TOSCA D’AQUINO, SIMONE MONTEDORO, TONI FORNARI ED ELISABETTA MIRRA - x.com