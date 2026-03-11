Cena con sorpresa Tosca d’Aquino al teatro Dante

A Sansepolcro, il teatro Dante ha ospitato una serata speciale con Tosca d’Aquino durante la stagione teatrale organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La serata ha visto la presenza di pubblico e un momento di intrattenimento che si è svolto in un ambiente culturale della città. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative teatrali della località.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Va avanti la stagione del teatro Dante di Sansepolcro, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Stasera mercoledì 11 marzo alle 21, Tosca D'Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra sono i protagonisti d i «Cena con sorpresa». Stefania e Arnaldo durante una cena scoprono che il loro amico Francesco ha una relazione con la loro figlia di venti anni. Tra ironia e leggerezza, Cena con sorpresa indaga come le menti benpensanti reagiscono quando la realtà scompiglia ogni certezza, soprattutto dentro le mura di casa. Divertente, ironica, comica questa commedia racconta una realtà che sempre più fa parte della nostra vita.