Celta Vigo-Valencia sabato 03 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe a Balaidos?

Il match tra Celta Vigo e Valencia, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 14:00 a Balaidos, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. Con obiettivi diversi in classifica, i due club si sfidano per conquistare punti fondamentali per la loro posizione in Liga. Di seguito, formazioni, quote e pronostici, con un’analisi sulla possibilità di entrambe le squadre a segno.

Celta Vigo e Valencia si sfideranno nella prima gara del sabato di Liga e si contenderanno punti importanti, anche se validi per obiettivi diversi: i galiziani hanno 23 punti e vivono a ridosso della zona europea. La squadra di Giraldez è settima e si propone di avvicinare il Betis, sesto: nell’ultima gara del 2025 ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

