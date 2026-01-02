Celta Vigo-Valencia sabato 03 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a Balaidos?

Analisi della sfida tra Celta Vigo e Valencia in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 14:00. In questa partita, si approfondiranno le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di entrambe le squadre a segno al Balaidos. La gara rappresenta un’occasione importante per entrambe, con i padroni di casa vicini alla zona europea e i valenciani alla ricerca di punti fondamentali.

Celta Vigo e Valencia si sfideranno nella prima gara del sabato di Liga e si contenderanno punti importanti, anche se validi per obiettivi diversi: i galiziani hanno 23 punti e vivono a ridosso della zona europea. La squadra di Giraldez è settima e si propone di avvicinare il Betis, sesto: nell'ultima gara del 2025 ha

