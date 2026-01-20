Analisi della sfida tra Celta Vigo e Lille, valida per l'Europa League il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. Approfondiamo le formazioni, le quote e i pronostici, evidenziando la buona forma dei galiziani, reduci da tre vittorie consecutive in campionato. Un incontro da seguire con attenzione per le prospettive di entrambe le squadre in questa fase della competizione.

Il Celta Vigo è in grande forma: tre vittorie consecutive in campionato, con ben otto reti fatte e una sola subita certificano un periodo di grande floridità per i galiziani. Giovedì sono chiamati a confermarsi anche in Europa: a Balaidos arriva il Lille, anch'essa con 9 punti in classifica e in piena zona play-off.

© Infobetting.com - Celta Vigo-Lille (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Fiducia ai galiziani

Celta Vigo-Lille (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Balaidos freme per un’altra notte europeaIl confronto tra Celta Vigo e Lille, valido per l’Europa League del 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, si prospetta interessante.

Celta Vigo-Lille (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Balaidos freme per un’altra notte europeaAnalisi e pronostici della sfida tra Celta Vigo e Lille, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 a Balaidos.

Pronostico Celta Vigo vs Lille 22 Gennaio 2026Il 22 gennaio 2026 il RC Celta Vigo affronta il LOSC Lille all’Estadio Abanca?Balaídos di Vigo, in un match decisivo della fase a gironi di Europa League. europacalcio.it

Pronostico Celta Vigo-Lille: fattore campo sempre decisivoCelta Vigo-Lille è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

